Médicos de urgencias del Hospital de Ourense denuncian un "grave déficit" de facultativos y los "remiendos" del Sergas

Foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de médicos del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Ourense han denunciado el "grave déficit" en la plantilla del servicio, "lo que compromete la calidad asistencial, los tiempos de asistencia a los pacientes y, en consecuencia, su propia seguridad".

"El resumen es que frente a una mayor presión asistencial la plantilla es menor, lo que supone el efecto pernicioso de tener que hacer más con menos, y finalmente la consecuencia es más demora, más inseguridad, más riesgos laborales", destacan en un comunicado.

Aseguran que los criterios de dotación mínima de la plantilla utilizados por el Sergas se establecieron en 2007 para una actividad aproximada de 120 pacientes diarios. Sin embargo, la actividad actual del servicio alcanza una media de 255 pacientes al día, "más del doble de la utilizada para definir la plantilla mínima necesaria".

Detallan además que la dimensión actual del servicio permite atender unas 3.245 horas médicas mensuales, mientras que la cobertura de los propios servicios mínimos para los supuestos de huelga (ocho médicos de mañana, siete médicos de tarde y cuatro médicos de noche) fijado por la Consellería de Sanidade se traduce en aproximadamente 4.290 horas al mes, "lo que supone un déficit estructural superior a 1.000 horas mensuales tomando como referencia los mínimos".

Haciendo referencia a un documento de la Sociedad Científica de Urgencias y Emergencias (Semes), apuntan que las cifras recomendadas sitúan en un escenario "conservador" la dotación en 12 médicos de mañana, 10 médicos de tarde y seis de noche, a fin de cubrir 6.420 horas mensuales, con lo que el déficit calculado es de 3.175 horas/mes, teniendo en cuenta la huella de triaje de este Servicio de Urgencias Hospitalarias, dadas las características epidemiológicas y de comorbilidades de la población orensana.

"Esto obliga a la menguada plantilla actual del servicio de urgencias a un sistemático exceso de jornada, pasando muchos de los facultativos a jornada especial, lo que quiere decir más de 65 horas semanales de manera mantenida desde hace años", destacan.

Alegan que la Consellería de Sanidade conoce "desde hace más de tres años" la situación y afean que los planes hasta ahora desarrollados mediante estímulos económicos para que médicos de otras áreas acudan a reforzar puntualmente el servicio, "no son más que remiendos a un servicio descosido por el abandono y la infradotación".

Advierten que esta situación genera una presión asistencial "continuada" que se traduce en un incremento de los tiempos de espera, una sobrecarga permanente de los profesionales, un mayor riesgo de incidentes y eventos adversos, dificultades para mantener los estándares de calidad asistencial y en un deterioro de la seguridad clínica.

Concluyen el comunicado subrayando que esta iniciativa "no persigue reivindicaciones económicas ni laborales, sino cumplir con la obligación deontológica de advertir sobre una situación que consideran incompatible con los estándares de calidad y seguridad que deben regir la asistencia sanitaria pública".

"Ocultar la realidad asistencial que aqueja al servicio sería convertirse en cómplices de las consecuencias negativas para la población a que conduce tan lamentable situación. Situación que no se da en los servicios de urgencias de otras áreas, al menos con la misma intensidad, lo que acrecienta la sensación de discriminación y agravio comparativo", remarcan.

MEDIDAS EXCEPCIONALES ANUNCIADAS POR LA XUNTA

Precisamente este miércoles, primero el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y después el departamento santiario en un comunicado de prensa en el que informaba de los acuerdos alcanzados en la mesa sectorial de Sanidad, informaban de las medidas excepcionales impulsadas por Sanidade para la cobertura del servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Entre ellas, la disposición de una bolsa de voluntarios, con 60 profesionales ya anotados.

Además se prevé extender al personal del servicio de Urgencias de Ourense las condiciones que acompañan al criterio de "difícil cobertura", como son la provisión de plazas fijas mediante concurso de méritos o triple de puntuación de los méritos por los servicios prestados.