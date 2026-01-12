Medio Ambiente defiende la "necesidad" de la caza tras extender la gratuidad de permiso a menores: "Es nuestra cultura"

Archivo - La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en el pleno - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha sostenido que "el cazador es necesario en Galicia" y que esta actividad "forma parte de nuestra cultura", en relación al cambio legislativo aprobado a finales del año pasado que exime a menores de 16 años y personas con discapacidad de los gastos de la emisión de la licencia de caza.

"Siempre digo, como conselleira de Medio Ambiente, que el cazador es necesario en Galicia, forma parte de nuestra cultura", ha recalcado Vázquez en declaraciones a preguntas de Europa Press tras un acto en la Consellería en la que ha firmado un convenio para apoyar la conservación de una especie de ave.

La conselleira ha informado de que el número de cazadores en la comunidad autónoma está en descenso, al tiempo en que ha incidido en que este fenómeno puede tratarse de algo "generacional". "Cuando el abuelo o el padre es cazador, acaba siendo el nieto o hijo también", ha argumentado.

En todo caso, ha explicado que el cambio legislativo publicado el 31 de diciembre de 2025 era una "demanda" que ya estaba sobre la mesa del departamento autonómico, "igual que en su día se puso la de la pesca". "Creíamos que era importante dar este paso", ha insistido la representante autonómica.

Por otra parte, la representante autonómica considera que el actual momento es "difícil" para Galicia debido a la amenaza de la peste porcina. "Espero que nunca llegue a Galicia, pero, claro, nos acordamos de los cazadores porque hay muchos jabalíes", ha recalcado.

En esta línea, también ha destacado que el objetivo del Gobierno gallego es "planificar las cosas antes de que vengan los problemas". Y esto, según la conselleira, pasa por la necesidad de que "haya un relevo generacional" en la caza para que "siga habiendo cazadores en Galicia".