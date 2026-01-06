Medio millar de centros educativos gallegos disponen de clubes de lectura tras la incorporación de 51 este curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de centros educativos que cuentan con clubes de lectura ha ascendido hasta el medio millar una vez se han incorporado 51 nuevos colegios e institutos durante el presente curso. El aumento, enmarcado en el 'Plan LÍA' de la Xunta, ha sido del 10%.

La provincia de A Coruña, con 189 centros adscritos al plan, conforma el 37,8% del total, mientras que Ourense, con apenas 57 centros que disponen de club de lectura, se encuentra a la cola de la lista en dicho aspecto. Lugo y Pontevedra cuentan con 70 y 184 centros respectivamente.

La diferencia entre unos y otros territorios se ha agrandado durante el último ciclo académico, pues A Coruña ha sido la provincia con un mayor número de centros nuevos integrados en el programa (24). Pontevedra, Lugo y Ourense, por ese orden, incorporaron 18, 6 y 3 nuevos centros.

Los ayuntamientos de Culleredo, Narón, Santiago de Compostela, Ourense, Marín, Vigo y O Porriño han sido los únicos en incorporar dos nuevos centros al programa durante este curso. Otros, como Baiona, Nigrán, Muros o Carballo, también han integrado centros de diversa índole, desde Educación Primaria a centros de adultos.

La iniciativa, según el Ejecutivo autonómico, tiene como principal objetivo "fomentar el hábito" de la lectura entre alumnado de diversas edades y "promover la participación" de los familiares y otros miembros de la comunidad educativa en la experiencia.

Las ayudas y subvenciones recibidas por cada centro, tal y como ha indicado en una nota de prensa, son distintas. Estas dependen del "tipo de centro y de la propuesta presentada". Eso sí, los fondos recibidos deben destinarse a la "adquisición de libros para las actividades del club o a gastos derivados de su funcionamiento".

Paralelamente, la Xunta impulsa el programa de 'Bibliotecas Escolares Solidarias' en el que los clubes de lectura de 245 centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria colaboran con bibliotecas públicas y entidades culturales próximas.

Respecto a este programa, las provincias de A Coruña y Pontevedra copan el 78,8% del total con 102 y 91 centros adscritos respectivamente. Lugo y Ourense, con 28 y 24 centros, también forman parte de una iniciativa que, en palabras de la Xunta, busca "estimular el voluntariado cultural y el desarrollo de lecturas compartidas".