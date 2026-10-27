Medio Rural presentará el balance del plan contra incendios en un pleno en el que Rueda responderá sobre Igualdad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlamento de Galicia, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre, acogerá la comparecencia de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien hará balance del Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) con la finalización de la temporada de alto riesgo a finales de octubre.

En la cita, además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a las preguntas de la oposición sobre la igualdad de género y las políticas de la Xunta para garantizar el avance de Galicia que le formularán la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, respectivamente.