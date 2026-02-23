Menor dice que PP es la "única alternativa a Jácome" en Ourense y ve a Ana Vázquez como una de las candidatas "válidas"

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, da cuenta de los asuntos tratados en junta de Gobierno provincial - EUROPAPRESS

OURENSE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha señalado este lunes que el PP es la "única alternativa" a Gonzalo Pérez Jácome, actual regidor de Ourense y líder de Democracia Ourensana, en las próximas elecciones municipales, y ha apuntado a Ana Vázquez, diputada en el Congreso, como una candidata "perfectamente válida" a la Alcaldía.

"Desde el partido tenemos que ser la única alternativa al modelo de Jácome, rechazado mayoritariamente por los ciudadanos. Insisto en que hay muchos compañeros que pueden encabezar esa lista pero, sin duda alguna, Ana Vázquez puede ser una de ellas", ha trasladado este lunes Menor en una rueda de prensa.

En concreto, lo ha señalado ante las preguntas de los medios acerca de la encuesta electoral publicada por el periódico ourensano La Región, que señalaba que "el 72% de electores ourensanos prefieren otro alcalde diferente a Jácome o, directamente, no les vale ninguno de los nombres propuestos".

En este sentido, el líder popular en la provincia ha recalcado que "el efecto Jácome y el arrase electoral que pronostican algunos no existe", incidiendo en la existencia de un "rechazo mayoritario" a su gestión local.

Así, con respecto al Partido Popular, el presidente de la Diputación ha explicado que, "a pesar de todos los cambios que hubo en el grupo municipal, motivados por el abandono del cabeza de lista", tras la dimisión de Manuel Cabezas después de perder las elecciones municipales en mayo de 2023, el PP "no se hundió". "Con lo que queda por hacer vamos a remontar", ha añadido.

"Desde el partido tenemos que ser la única alternativa al modelo de Jácome, rechazado mayoritariamente por los ciudadanos. Está claro que la única alternativa somos nosotros", ha reiterado Menor, apuntando a que el PSdeG "evidentemente está en caída libre" y "dejó de ser alternativa", y que el BNG "no puede ser alternativa en la ciudad porque nunca dio un voto mayoritario".

EL "RETO" EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

En esta línea, Luis Menor ha desgranado que el "reto" del PP para las elecciones municipales de 2027 es "fidelizar" a votantes populares y "ser capaz de conectar con el porcentaje desencantado de la política".

"Tenemos que trabajar para presentar esa gran candidatura, ese gran equipo, que conecte con la ciudad, en el que la ciudad se vea claramente reflejada en cada uno de sus ámbitos. Con una oferta creíble, popular y reconocible", ha trasladado.

Así las cosas, consultado acerca de la posibilidad de considerar a Ana Vázquez como cabeza de lista, Menor ha insistido en que se trata de una militante popular que "muchos sectores del PP y muchas personas de a pie han propuesto".

"Es una persona con experiencia, con gran conocimiento, perfectamente válida para encabezar, pero hay muchas otras personas que pueden hacerlo también", ha señalado. "Invito a todos a dar una vuelta por la ciudad con ella, o a tomar algo con ella. Nos daríamos cuenta del tirón que tiene Ana Vázquez", ha añadido Luis Menor.

RESPUESTA SOCIALISTA

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ourense ha recalcado que "el debate no va de quien gana o pierde en una encuesta" y ha afeado un gobierno municipal que "no funciona como debería".

Así lo ha trasladado la agrupación en un comunicado este lunes, en el que ha lamentado que Ourense es una ciudad que "lleva tiempo acumulando desorden, improvisación y falta de planificación" a causa de "servicios tensionados, problemas de tráfico, inseguridad de infraestructuras básicas y abandono del espacio público".

"No nos interesan las encuestas como arma política, nos interesa que esta ciudad funcione, y hoy no funciona como debería. El debate no va de quién gana o pierde en una encuesta, va de si Ourense gana o pierde cada día. Y ahora mismo, está perdiendo oportunidades", han añadido.

"La encuesta de La Región da 9-10 concejales a DO. En 2023 nos daban 2 y fueron 10. Huele a mayoría absoluta", señalaba, por su parte, el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, a través de sus redes sociales.