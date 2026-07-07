Un menor herido al quedar atrapado en una valla de la escuela infantil de Carril, en Vilagarcía (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha resultado herido al quedar atrapado en una valla de la escuela infantil de Carril, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar el lunes en la Galiña Azul de Carril, dependiente de la Consellería de Política Social.

Conforme han indicado estas fuentes, el menor, que se encontraba jugando y quedó atrapado. Si bien en un primer momento perdió la conciencia, el menor recuperó y "evoluciona mejor".

El niño fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Tras conocer el accidente, se desplazó al lugar personal del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, del que depende la escuela, para interesarse por el suceso y ponerse en contacto con la familia.