Archivo - El líder del PP en la provincia de Ourense, Luis Menor Pérez - ALBERTE PAZ - Archivo

OURENSE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en la provincia de Ourense, Luis Menor, ha apelado a "no dispersar el voto" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha insistido en que votar a Vox en Ourense es "un voto totalmente perdido" para aquellas personas "que quieran cambiar el Gobierno".

Así lo ha trasladado este lunes consultado por medios de comunicación tras una rueda de prensa, con respecto a la posibilidad de que los populares de Ourense no logren ocupar tres escaños en el Congreso y ha asegurado, además, que "no vale votar a BNG como alternativa", incidiendo en que este "eligió dos veces" a Pedro Sánches como presidente del Gobierno y "apoyó todas y cada una de las medidas que adoptó".

"Es muy difícil mantener una situación excepcional que solo se produjo en dos legislaturas, que es el tres a uno", ha subrayado en referencia a los tres escaños actuales que ocupa el partido y un cuarto que ocupan socialistas, y ha abogado por "no ir con opciones que no tienen ninguna posibilidad" en Galicia y "mucho menos en Ourense".

VALORACIÓN DEL DEBATE ELECTORAL

Asimismo, preguntado acerca del debate electoral la pasada semana entre los dos candidatos principales a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE), Menor ha apuntado a un presidente "absolutamente noqueado, ausente y sin capacidad de respuesta", en contraposición al líder popular quien, a su entender, "acreditó que tiene capacidad, conocimiento y, sobre todo, la voluntad de atender los problemas esenciales" del país.

"Alberto Núñez Feijóo dejó claro, y contra lo que se pretende decir, de manera educada lo que es la respuesta que se le da desde el PP a la situación de crisis que tiene este país", ha señalado y ha afeado, por otro lado, que titular del Ejecutivo central "no fue capaz de responder a las principales cuestiones que se le plantearon".

"Creemos que ese es el reflejo de las apuestas que hay en este momento, más allá de performancias mediáticas que se plantean, bailes y cosas un poco estrafalarias me atrevería a decir: tenemos un proyecto de una persona que fue quien de alcanzar cuatro mayorías absolutas en Galicia y un proyecto de una persona que estuvo gobernando durante ocho años, los cuatro últimos sin presupuestos, con un deterioro de los servicios públicos y sin avanzar en los asuntos totalmente esenciales de este país", ha finalizado.