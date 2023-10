Menor promete una gestora en el PP de Ourense que "represente a todo el mundo", pero todavía no pone fecha al congreso

Califica de "modélica" la transición tras la renuncia de Baltar y receta unidad para que Rueda obtenga "la quinta mayoría absoluta"

OURENSE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha prometido que la gestora del PP provincial, que él mismo dirige desde el pasado viernes tras la renuncia de Manuel Baltar a continuar, será un equipo "donde nadie se va a ver excluido" porque representará "a todo el mundo".

Además, preguntado por los medios de comunicación este martes, aún no pone fecha al Congreso Provincial que elegirá un nuevo presidente del partido, pero sí ha dejado caer que no será antes de las elecciones autonómicas previstas para 2024.

"En tiempos de tribulaciones no convienen mudanzas", ha dicho. "Yo no soy quien marca si se hace el Congreso o no, es a nivel autonómico, aunque entiendo que de lo que nos tenemos que preocupar es de que la gestora represente a todo el mundo y trabajar unidos por esa mayoría", ha insistido Menor.

Asimismo, el presidente de la gestora ha valorado que el relevo en el partido, tras la renuncia de Baltar, "fue modélica" y adoptada "por unanimidad", "con consenso" y "sin discrepancias".

Preguntado por los medios de comunicación tras un acto en la Diputación Provincial, Luis Menor ha ensalzado que "pocos partidos serían capaces de hacer la transición que hizo el Partido Popular", tanto "a nivel de Galicia --de Alberto Núñez Feijóo a Alfonso Rueda-- como a nivel de Ourense", en "una situación de bastante calma".

"Hicimos una transición de un presidente que, en un buen momento autonómico pensamos que no se iba a marchar, era nuestro faro", ha dicho Menor, para seguidamente apuntar que el actual presidente de la Xunta, al que es próximo, "lo está haciendo muy bien". Así, se ha dicho seguro de que "va a revalidar la quinta mayoría absoluta para el partido" en el Parlamento gallego.

"ALGO MUY DIFÍCIL"

Ya a nivel provincial, ha reivindicado que el PP hizo "algo que parecía muy difícil". "Una persona que llevaba muchos años al frente de esta casa, Manuel Baltar, en un momento de negociaciones y posibles pactos a todos los niveles se apartó como candidato para dejar hacer una transición que yo entiendo modélica", ha manifestado.

Propiamente tras asumir las riendas de la gestora que está al frente del PP de Ourense, Menor ha esgrimido que "lo importante" es que el partido "esté armado perfectamente, y así lo está, para cometer las próximas elecciones", señalando que "todo parece indicar" que serán las autonómicas porque "Pedro Sánchez va a constituir a cualquier precio el gobierno".

En este contexto, el presidente de la gestora ha garantizado un equipo "amplio", porque no le interesa "un voto cerrado, sino oír las opiniones de la mayor cantidad de personas con sensibilidades y experiencias distintas" que "busquen el mismo fin, lo mejor para Ourense y el mejor resultado para el PP".

Sobre los comicios gallegos, ha recordado que "hay encuestas" que indican que al Partido Popular "no le irá mal y así se percibe". Ha señalado que su objetivo es "hacer lo que he hecho siempre en política: sumar. No darle motivos a nadie para estar descontento dentro de lo posible, porque siempre hay decisiones individuales difíciles de manejar".

"AUTONOMÍA" DEL GRUPO MUNICIPAL

Además, preguntado sobre el grupo municipal del Partido Popular, ha defendido su autonomía: "Nuestra línea política es la defensa de nuestro programa electoral y de los intereses ciudadanos, eso produce que a veces no opongamos y a veces votemos a favor, porque no estamos para obstaculizar una institución". Eso sí, "tampoco estamos para avalar cualquier cosa".

Así, ha expresado su confianza en la "autonomía" del grupo porque "los componentes conocen el ayuntamiento y tienen una amplia experiencia", ha subrayado reconociendo que, con todo, "como grupo hablamos".