Menores de entre 6 y 13 años podrán viajar a Madrid sin la compañía de un adulto desde las estaciones de Vigo y A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los menores de entre 6 y 13 años podrán viajar sin la compañía de un adulto desde las estaciones de Vigo y A Coruña en determinados servicios AVE con origen o destino a Madrid. Renfe sumará, desde este lunes, estas dos ciudades a su programa 'Menores que viajan solos'.

El servicio, tal y como indica la compañía ferroviaria, lo deberá contratar una persona adulta que ostente la "patria potestad o la tutela legal" del menor. El plazo mínimo de antelación para poder adquirirlo es de 48 horas respecto a la hora oficial de salida del tren.

El personal de a bordo se encargará, según Renfe, de la supervisión de los menores durante el trayecto. Además, con el objetivo de "garantizar la seguridad" de los menores, los trabajadores de la compañía los acompañarán hasta ser entregados a un adulto autorizado en la estación de destino.

La iniciativa se enmarca dentro del servicio 'Menores que viajan solos', que ya ofrecía la empresa ferroviaria. La incorporación de Vigo y A Coruña a dicho plan refuerza el "compromiso de la compañía con una movilidad segura y accesible".