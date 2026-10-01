A Mesa convoca una concentración para el 7 de octubre en Santiago contra el plan lingüístico de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

A Mesa pola Normalización Lingüística ha convocado una concentración para el próximo miércoles 7 de octubre contra el plan lingüístico de la Xunta. En concreto, se celebrará ante el Parlamento gallego en Santiago de Compostela para protestar contra un plan que la entidad considera "una regresión nacida del chantaje".

El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, ha denunciado que el Plan que se va a votar en el Parlamento gallego no es una revisión del actual, "sino una regresión nacida del chantaje que quiso imponer el PP y que tiene como único punto de aplicación real mantener la prohibición del gallego en la enseñanza".

En este sentido, ha lamentado que el PSdeG "cediese al chantaje del PP" y ha asegurado que espera que "rectifique y regrese a la posición de compromiso" con el Plan "que mantuvo desde 2004".

Maceira ha recordado también que la Xunta anunció la aprobación del Plan una semana después de que la plataforma Queremos Galego registrase la Iniciativa Legislativa Popular Lingua Vital. "Esa ILP es la única propuesta con acciones efectivas que comprometen y obligan a la Xunta y a los poderes públicos", ha afirmado Maceira.

También ha subrayado que el PP actúa "como si la Xunta no tuviera capacidad de cambiar las normas que excluyen el gallego o como si no fuera, directamente, la responsable de su creación y aprobación. Aluden a fomentar el gallego dentro de un marco normativo creado por ellos mismos en el que el gallego ni se nombra", ha concluido.