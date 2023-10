Mesa pola Normalización Lingüística exige el cumplimiento de la Iniciativa Xabarín, dos años después de su aprobación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mesa pola Normalización Lingüística ha exigido el cumplimiento de la Iniciativa Xabarín (para la programación infantil y juvenil en gallego en televisión), que se aprobó por unanimidad en el Parlamento gallego en mayo de 2021.

"Después de meses sumando el apoyo de docenas de colectivos y de más de 33.000 personas", han apuntado en un comunicado, "sigue sin cumplirse el acuerdo parlamentario".

Por ello, la organización ha lanzado este jueves una campaña para exigir su cumplimiento inmediato por parte de la TVG y de TVE.

En cuanto al acuerdo, recuerdan que recogía que la TVG "aumentaría la oferta en gallego destinada a la infancia y a la juventud, a través del refuerzo y la promoción de los cuatro canales Xabarín" y que la señal de estos canales sería distribuida a través de los paquetes básicos de las operadoras de televisión por fibra óptica, satélite, adsl y tecnología móvil con "programación dirigida al público infantil y juvenil y disponible en todos los dispositivos y plataformas de contenidos audiovisuales, así como aplicaciones actualizadas".

Sin embargo, "la realidad es que a día de hoy nada de esto existe", según indica el presidente de la asociación, Marcos Maceira. "La programación infantil y juvenil en gallego es apenas el 0,83% de la disponible en las operadoras de televisión y la TVG ha reducido el espacio reservado a esta programación en el segundo canal", remarca.

En relación a TVE, el acuerdo del Parlamento gallego instaba al doblaje y a incluir leyendas en su canal infantil, y la disposición adicional 5ª de la nueva ley del audiovisual obliga a hacerlo en los contenidos destinados a menores de 12 años.

Sin embargo, denuncia el presidente de la Mesa, el gallego está disponible "en un 0% de sus emisiones en el canal temático Clan".

"Es lamentable que haya que insistir para cumplir la ley y los acuerdos unánimes del Parlamento gallego, pero la fobia al gallego de Alfonso Rueda no puede estar por encima de la demanda ciudadana de que la TVG impulse la oferta en gallego para niños y niñas", ha defendido Maceira.

"Se está impidiendo que la infancia y la juventud gallega tenga una mínima posibilidad de acceso a contenidos audiovisuales televisivos orientados a ella, y para ello el presidente Rueda no duda en boicotear directamente una decisión del Parlamento sobre la TVG. Esta actitud fortalece también el desprecio por el gallego de la actual dirección de RTVE, que actúa como si el gallego simplemente no existiese y no tuviese estatus legal ningún", insiste.

Por último, ha afirmado que los poderes públicos tienen "la obligación de promocionar el gallego" y las televisiones públicas tienen que estar "al servicio de la sociedad".

La campaña ya se puede firmar online en el link https://www.amesa.gal/manifestos/xabarin-xa/. Se podrá hacer también en papel y buscará de nuevo los apoyos de las entidades sociales, centros de educación o ayuntamientos. Las firmas recogidas serán entregadas a la Xunta de Galicia, TVG, Ministerio de Asuntos económicos y digitalización y la TVE.