Micah P. Hinson ofrecerá esta semana sendos conciertos en Vigo y A Coruña

El cantante Micah P. Hinson ofrecerá esta semana en Vigo y A Coruña sendos conciertos dentro del ciclo SON Estrella Galicia, según informa la organización.

Las canciones de su último álbum, 'When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You', sonarán el próximo 31 de enero en Vigo y el 2 de febrero en A Coruña.

El cantante y guitarrista estará acompañado en ambas fechas, que celebran el décimo aniversario de SON Estrella Galicia, por el gallego Santi Araújo.