Miguel Tellado, PPdeG: "La actitud de Carmela Silva es reflejo de la forma de hacer política de Abel Caballero"

Publicado 03/11/2018 13:11:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha criticado que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, rechazase acudir al Parlamento de Galicia para explicar los próximos presupuestos del ente provincial y denuncia que su actitud es un reflejo de la forma de hacer política del alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero.

En entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, Tellado ha lamentado la actitud de "la señora Carmela Silva, que al final es reflejo de la forma de hacer política del señor Abel Caballero". "Creo que en la confrontación no se gana absolutamente nada", ha añadido.

En todo caso, ha reconocido que no se puede obligar a nadie a comparecer en el Parlamento. En este caso, se trataba de la comisión de presupuestos que se celebró el viernes. "Imponer la comparecencia de alguien en el Parlamento tampoco creo que fuese muy democrático", ha admitido.

No obstante, Tellado ha incidido en que "la confrontación no es lo que piden los gallegos", por lo que ha instado a Carmela Silva a "reflexionar" porque "se equivocó al no acudir al Parlamento de Galicia".

CANDIDATURAS DE NARÓN Y MONFORTE

Por otra parte, ante la proximidad de las elecciones municipales de 2019, el número dos del Partido Popular en Galicia ha defendido la apuesta por Germán Castrillón, actual alcalde de Cabanas, para aspirar a la alcaldía de Narón --ambos, municipios de Ferrolterra--, y aprecia nerviosismo entre los otros partidos en la denominada 'octava ciudad de Galicia' por habitantes, en la que gobierna la misma formación, ahora bajo las siglas de Terra Galega, desde 1985.

"En Narón hay un gobierno agotado, el gobierno de Terra Galega con el Partido Socialista, con el Bloque Nacionalista Galego, un gobierno tripartito dividido y agotado después de casi 40 años gobernando en Narón", asegura, para agregar que cree que ha llegado el momento del cambio con Germán Castrillón.

En cuanto a la situación de Monforte, Miguel Tellado ha asegurado que el PP está "en el proceso de búsqueda de la mejor candidata o candidato" a la alcaldía. Ante las especulaciones que apuntan a la posible candidatura del empresario Roberto Eireos, Tellado ha replicado que no puede "confirmar nada en absoluto".

Insiste en que lo que se trata es de acertar "entre todos, escuchar a todo el partido, siendo sensibles con las distintas opiniones que pueda haber en Monforte".