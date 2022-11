Miles de personas se manifiestan en Vigo para poner fin a todo tipo de violencias machistas

VIGO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado en la tarde de este viernes en Vigo para pedir el fin de "todo tipo de violencias machistas" en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

Con gritos de 'Somos mulleres, non nos rendimos' (Somos mujeres, no nos rendimos); 'Ningunha menos, vivas nos queremos' (Ninguna menos, vivas nos queremos); 'Non son mortas, son asasinadas' (No son muertas, son asesinadas), o 'Machista, escoita, estamos en loita' (Machista, escucha, estamos en lucha), las manifestantes, en su mayoría mujeres, han reivindicado la importancia de este 25 de noviembre para acabar con la violencia contra la mujer.

La protesta, convocada por Feminismo Unitario de Vigo, partió a las 20,00 horas del cruce de Vía Norte con Urzaiz y recorrió las calles de la ciudad olívica hasta desembocar en la intersección de Colón con Policarpo Sanz, donde se leyó un manifiesto.

Tambores y gritos amenizaron la manifestación, en la cual la organización quiso mostrar la "fuerza del feminismo gallego" con una pancarta que rezaba 'Contra a barbarie machista, máis loita feminista' (Contra la barbarie machista, más lucha feminista).

En este sentido, Raquel Crespo ha tachado de "intolerable" que la población se esté acostumbrando a soportar que hay feminicidios cada día.

"Salimos para reivindicar una vida libre de todo tipo de violencias machistas. También las que tenemos más normalizadas y sostienen el resto de las violencias más fuertes. Tenemos claro que hay que atacar todos los tipos de violencia machista y reivindicar una vida libre de violencia", ha subrayado, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, en el manifiesto se ha puesto el foco en la violencia psicológica que hace que miles de mujeres estén "bajo el jugo de un sistema de terror, que pretende inmovilizar a las mujeres y al feminismo empleando toda cuanta herramienta de las que dispone el patriarcado" con el objetivo de "arrebatar la libertad de las mujeres de disfrutar seguras del ocio".

"Condenamos la violencia en la salud mental de las mujeres que se ve mermada diariamente por las interminables cargas de trabajo en los cuidados y en las tareas que se nos asignan estereotípicamente a nuestro género", han clamado.

Además, el documento también condenó la violencia sexual en un contexto internacional de violencia "estructural" ejercida contra las mujeres. Asimismo, lamentaba la violencia institucional.

"Cada día en las comisarías y juzgados de Galicia mujeres que denuncian violencia machista ven violentados sus derechos a defensa, a protección de sus hijas o protección frente a sus agresores", han criticado.

MANIFESTACIONES EN OTRAS CIUDADES DE GALICIA

Por su parte, en otras ciudades de Galicia también se han llevado a cabo manifestaciones con motivo del 25N. En A Coruña, ha partido también a las 20,00 horas del Obelisco, mientras que en Lugo se desarrolló en la Subdelegación del Gobierno, y en Ourense, en A Castiñeira.

La Audiencia Provincial de Pontevedra fue el lugar elegido en la ciudad del Lérez, mientas que en Santiago partió de la Plaza 8 de marzo.

Precisamente en la capital gallega, miles de personas han recorrido las calles hasta la Plaza da Quintana, donde se ha leído el manifiesto de este 25N. Durante el recorrido, diversas proclamas y reivindicaciones, así como la ya tradicional 'batucada feminista', han acompañado la marcha.

'Arriba el feminismo, que va a vencer; abajo el patriarcado, que va a caer', han sido algunos de los cánticos que se han escuchado este viernes por las calles de Santiago de Compostela, en las que también ha habido proclamas contra la campaña de la Xunta este 25N. "No puede pasar, pero pasa con un Gobierno facha", han reivindicado.