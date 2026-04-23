El Ministerio inicia la tramitación del concurso de transición justa de As Pontes para sustituir carbón por renovables

FERROL, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado este jueves la tramitación del concurso de transición justa del nudo de Maciñeira 400 kV, en As Pontes, vinculado al cierre de la central térmica de carbón.

El procedimiento arranca con la apertura de la consulta pública previa para la elaboración de las bases reguladoras que regirán la adjudicación. El objetivo del concurso es otorgar la capacidad de acceso a la red eléctrica en este punto a nuevos proyectos de energías renovables y almacenamiento que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la zona, compuesta por 14 municipios.

En concreto, As Pontes, As Somozas, A Capela, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira y San Sadurniño en la provincia de A Coruña, unidos a los lucenses de Muras, Vilalba y Xermade.

Según ha detallado el departamento dirigido por la vicepresidenta Sara Aagesen, los criterios de adjudicación primarán aquellas iniciativas que minimicen la afección ambiental y maximicen los beneficios para el territorio. Entre los aspectos que se valorarán figuran la creación de empleo --con especial atención a los trabajadores excedentes de la central térmica y a las mujeres--, la formación profesional para residentes en la zona, el fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas, las inversiones en la cadena de valor provincial, la participación de inversores locales y el apoyo a proyectos industriales, agrarios o sociales.

Se trata del segundo concurso de transición justa impulsado en Galicia. El pasado mes, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) publicó la propuesta de resolución provisional del primer concurso, correspondiente al nudo de Meirama 220 kV, que adjudica 408 MW de capacidad a Coventina Renovables para la construcción de una central hidroeléctrica de bombeo.

Aquel proyecto contempla una inversión cercana a los 250 millones de euros e incluye compromisos de desarrollo empresarial y medidas de protección de la biodiversidad en el territorio. Estos concursos se enmarcan en un despliegue de instrumentos de apoyo que el MITECO ha venido activando desde 2019 en las zonas de transición justa.

Hasta la fecha, el Ministerio ha concedido más de 183 millones de euros en ayudas a 59 proyectos en las áreas de Meirama y As Pontes, a través de líneas del ITJ para proyectos empresariales, pequeños proyectos de inversión e infraestructuras municipales, así como de los programas del IDAE para hidrógeno renovable, renovables innovadoras y cadena de valor industrial, que otorgan priorización a estas zonas.

A esta cuantía se suma la reciente resolución provisional del Ministerio de Industria y Comercio, que ha propuesto una ayuda de 24,7 millones de euros para impulsar la nueva bioplanta de Ence en As Pontes, reforzando así la apuesta por la reindustrialización verde de la comarca.