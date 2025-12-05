La ministra de Igualdad avisa a la Xunta de que "no consentirá amenazas" y exige cumplir ley contra violencia machista

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante la conmemoración del XX aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Igualdad, a 27 de diciembre de 2024, en Madrid ( - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avisado a la Xunta de que "no consentirá amenazas" y exigirá el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la "correcta ejecución" de los fondos del Pacto de Estado.

Así lo ha señalado a través de una publicación en su perfil de la red social 'X' tras las declaraciones del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en las que aseguró que si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones "que no sean de competencia autonómica" y apuntó a la protección de víctimas de violencia machista.

"Desde el Ministerio de Igualdad no vamos a consentir amenazas. Exigiremos el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado", ha afirmado Redondo.