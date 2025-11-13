La ministra Pilar Alegría visita las nuevas instalaciones de Down Vigo tras su reciente traslado al Casco Vello

VIGO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha visitado este jueves las nuevas instalaciones de Down Vigo, tras su reciente traslado al Casco Vello de la ciudad olívica.

En una tarde lluviosa en la urbe, Alegría ha conocido la nueva sede de la organización, explicando que el pasado 31 de octubre no pudo asistir a la inauguración de la misma por un problema con su vuelo.

Sin embargo, ha reivindicado que se había comprometido a venir a Vigo, así que, según ha dicho, ha realizado esta visita en cuanto tuvo un hueco en su agenda.

El nuevo inmueble, que ha sido rehabilitado por Zona Franca, dispone de más de 1.100 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Más de 220 familias forman parte de la asociación, que hasta la fecha tenía sus instalaciones en la avenida Martínez Garrido.

Alegría ha valorado precisamente a las familias y a todos los profesionales que trabajan en Down Vigo para fomentar la inclusión, dándoles la enhorabuena por su labor y por la mejora de su centro.

La ministra ha estado acompañada, entre otros, por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y por el delegado del Estado en Zona Franca, David Regades.