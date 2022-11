El Miño anega las termas del Muiño da Veiga y de a Chavasqueira y obliga a cerrarlas un mes después de la reapertura

OURENSE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las termas de A Chavasqueira y el Muiño da Veiga, a las orillas del Miño a su paso por Ourense, funcionan de modo intermitente como consecuencia de la subida del río tan solo un mes después de que fuesen reabiertas.

La reapertura de las termas tuvo lugar el pasado 20 de octubre después de más de dos años cerradas, primero por la situación sanitaria y cuando terminaron las restricciones por la entrada en vigor de la nueva ley autonómica que exigía cambios en las instalaciones.

En concreto durante el mes de febrero abrieron tres de las pozas en Outariz y Burga de Canedo, pero no fue hasta el mes de octubre cuando lo hicieron las termas gratuitas de A Chavasqueira y Muiño da Veiga que ahora están anegadas.

Aquel 20 de octubre el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, vestido con bañador y albornoz, se encargó de la inauguración dejando claro que "la demora" en la reapertura se debía a la restricciones de la Xunta de Galicia y "a las interpretaciones absurdas de algunos técnicos municipales", pero celebraba que "la situación" se había "desbloqueado".

Ese mismo día lamentó la idea de construirlas tan cerca del río Miño, incidiendo en que es una zona que suele inundarse cuando crece el caudal del río. En su comparecencia, llegó a usar una analogía que él mismo advirtió como "bruta", "a Hitler le propusieron desarrollar la bomba atómica a principios de los cuarenta y lo desestimó. Gracias a dios, porque obviamente hubiera cambiado el ritmo de la historia, con esto quiero decir que a veces son decisiones puntuales que van para un lado o para otro y, en este sentido, el haber hecho las termas al lado del río fue una decisión horrible", ha manifestado.

Similar ha sido su declaración en esta jornada de martes, porque el Miño ha subido su caudal y las termas no se encuentran operativas temporalmente al no poder desaguar, en consecuencia funcionan intermitentemente, sucediéndose etapas en las que sí es posible el baño con otras en las que no.

"El Ayuntamiento trabaja para que las termas se puedan utilizar siempre que sea posible", dicen desde el consistorio desde donde el alcalde ha criticado una vez más "la mala idea de quien decidió situar las termas allí, pegadas al río", ha dicho señalando al que fuera alcalde de Ourense y actual candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Cabezas, así como "al siguiente alcalde" de la ciudad, también candidato a la alcaldía pero por el PSOE, Francisco Rodríguez, "por continuar el erróneo proyecto".

"La proximidad al río hace que estén inoperativas durante varios meses a lo largo del año e incrementan de modo considerable los costes de mantenimiento", ha recriminado Jácome.