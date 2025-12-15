La M.O.D.A y La Pegatina, entre las primeras confirmaciones del festival SonRías Baixas - FESTIVAL SONRÍAS BAIXAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival SonRías Baixas ha anunciado este lunes algunos de los artistas que conformarán su cartel para la edición de 2026, que se celebrará entre el jueves 30 de julio y el sábado 1 de agosto en el recinto de As Lagoas, en Bueu. La M.O.D.A., La Pegatina y Hoonie encabezan este adelanto.

Tal y como apuntan en un comunicado, estas confirmaciones reflejan la vocación del festival: "combinar a los grandes favoritos del público con una firme apuesta por el talento emergente".

Avanzan que esta nueva edición continuará "reforzando" esta trayctoria "ascendente", apostando por una línea artística que "combina riesgo, nombres consolidados y el talento emergente que marca la escena actual".

El resto del cartel se desvelará próximamente, ampliando esta primera muestra y conformando una propuesta pensada "para gozar en un entorno natural excepcional".

Tanto la venta general de entradas como la venta del acceso a la zona de acampada para las tres jornadas del festival comenzará el miércoles 17 de diciembre a las 12.00 horas a través de sonriasbaixas.info y en Enterticket.es.