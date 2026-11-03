Montero ve "violencia gratuita" en el desalojo de la acampada de Sol: "Nunca vemos esa violencia contra Núcleo Nacional"

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación después de reunirse con delegadas sindicales y trabajadoras de Inditex en A Coruña, a 3 de noviembre de 2026, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos al Congreso, Irene Montero, ha criticado la "violencia gratuita" en el desalojo este martes de la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol y ha cuestionado que "nunca" se ve "esa violencia contra Vito Quiles o contra Núcleo Nacional".

Tras mantener un encuentro con trabajadoras de Inditex en A Coruña, la líder de la formación morada, a preguntas de los medios sobre este tema, ha cuestionado "por qué esa violencia gratuita" se registra "siempre" en "una misma dirección", al tiempo que ha recordado que los acampados ya habían anunciado que dejarían la plaza.

"Por qué esa violencia tan gratuita que siempre vemos en una misma dirección: contra las acampadas, contra las huelgas, contra los profes que están en lucha, las educadoras infantiles. Nunca vemos esa violencia contra Vito Quiles, contra Núcleo Nacional, contra los delincuentes de traje y corbata que están teniendo beneficios milmillonarios mientras la gente no llega a fin de mes", ha censurado.

En esta línea, se ha preguntado "por qué el Gobierno está ordenando esa violencia policial desproporcionada" contra esos colectivos, ya que, en su opinión, "el único objetivo que tiene es intentar que no se produzcan nuevas movilizaciones".