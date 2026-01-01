Movemento Sumar Galicia acusa a Rueda de "hacer propaganda" con su mensaje de Fin de Año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Secretario Xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de hacer "propaganda" en su mensaje de Fin de Año; un ejercicio de "autocomplacencia" que intenta "maquillar la realidad social del país con un discurso de serenidad y previsibilidad mientras crecen la precariedad, el problema de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos, en especial de la sanidad".

Respecto a la afirmación de Rueda de que los gobierno están "para gobernar, no para entretener, y mucho menos para indignar", López asegura que "lo que indigna no es la crítica democrática, sino las políticas que dejan a la atención primaria sin medios y que convierten la vivienda en un privilegio".

Además, "pasó muy por encima" de todo lo que tuvo que ver con la "nefasta" gestión de los incendios que tuvieron lugar en Galicia en verano, "de su entera responsabilidad", y "no citó el cambio climático, el grande reto como humanidad, ni tuvo recuerdos para Ourense, la gran provincia afectada".

Además, consideran "especialmente" grave la "utilización simbólica" de Castelao como "decorado" de un discurso que no encaja con su legado. "Castelao no es un atrezzo: es un compromiso con la justicia social, con la dignidad del pueblo y con el autogobierno al servicio de la mayoría. Invocarlo mientras se recortan derechos es una falta de respeto a la Galicia que soñó", denuncian.

En cuanto a vivienda, para la formación las palabras "llegan tarde y sin medidas valientes, con propuestas vacías y sin ir a lo central, que es la intervención del mercado del alquiler de forma inmediata con limites de precios, así como también límites efectivos a la especulación".