Archivo - Muere una anciana tras ser atropellada en Xinzo (Ourense) - 112 GALICIA - Archivo

OURENSE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer anciana ha fallecido este miércoles por la noche tras ser atropellada en Xinzo (Ourense), a la altura del punto kilométrico 200 de la N-525, según ha informado el 112 Galicia

Pasadas las 21.10 horas, un particular contactó con los servicios de emergencias y explicó que la mujer había sido arrojada a la acera. Minutos después, llegaron los bomberos del Parque Xinzo, indicando la posibilidad de que la persona hubiera fallecido.

Los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte de la mujer.

En el operativo también participaron Emergencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Xinzo.