Muere un hombre de 31 años durante un tiroteo en una operación antidroga en Cambados (Pontevedra)

VIGO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años de edad ha muerto en la mañana de este martes en un tiroteo desarrollado en el marco de una operación antidroga llevada a cabo en la comarca de O Salnés, en Pontevedra.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press, el tiroteo de produjo en la zona de Corbillón, en Cambados, y el fallecido sería un presunto narcotraficante.

El propio hospital de O Salnés confirmó el fallecimiento del hombre, que ingresó sobre las 07.30 horas herido de bala.

"El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apuntan en un comunicado.

En el marco del operativo se han llevado a cabo registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia. La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinado por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos.