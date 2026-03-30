Muere un hombre en un accidente con un tractor en Vilamartín de Valdeorras (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en un accidente con un tractor en una finca situada en el lugar Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, en la provincia de Ourense.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, tuvo constancia del suceso a las 13.15 horas a través de la llamada de un particular, que alertaba de la situación y la necesidad de asistencia urgente.

A continuación, el 112 avisó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Valdeorras, al GES de Valdeorras, la Guardia Civil y a Protección Civil.

Al desplazarse al lugar de los hechos, el personal sanitario no pudo hacer nada para salvar la vida del hombre.