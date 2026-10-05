Muere un hombre en Guitiriz (Lugo) tras sufrir una indisposición mientras conducía un tractor

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este lunes en la localidad lucense de Guitiriz tras sufrir una indisposición mientras conducía su tractor en la parroquia de Santa Cruz de Parga.

Según fuentes del 112 Galicia, fue un particular quien sobre las 13.15 horas se ponía en contacto con la central de emergencias para alertar de que acababa de encontrarse con un tractor encendido y de que el conductor estaba inconsciente.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a Protección Civil y a los Bomberos de Vilalba.

Ya en el punto, los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.