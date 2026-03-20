Muere un hombre tras volcar con su tractor en una finca de O Corgo (Lugo)

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA

LUGO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras volcar con su tractor en una finca de O Corgo (Lugo).

Según ha informado el 112 Galicia, a su llegada al punto los servicios sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del hombre, que tuvo que ser liberado por los bomberos de Sarria.

Diez minutos antes de las 17.00 horas, el 112 fue informado por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 del vuelco de un tractor en una finca situada en Queizán (O Corgo). Desde el primer momento se informó de la posibilidad de que el hombre estuviera atrapado por el vehículo.

En el operativo, activado por el servicio autonómico de emergencias, participaron los servicios sanitarios, bomberos de Sarria y agentes de la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los bomberos actuaron para liberar al hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado por los profesionales sanitarios.