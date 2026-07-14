Muere un joven de 26 años vecino de Madrid en un accidente de tráfico en O Bolo (Ourense)

OURENSE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años y vecino de Madrid ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en la carretera OU-533 (A Gudiña-A Rúa), a su paso por O Bolo (Ourense).

En concreto, según ha informado la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar a las 15,53 horas en el kilómetro 39,5 de esta vía, a su paso por el municipio ourensano de O Bolo.

El joven, que conducía un turismo junto a un acompañante que resultó ileso, colisionó frontalmente contra una furgoneta con matrícula de Bulgaria en la que viajaban dos adultos y dos menores que resultaron heridos leves.