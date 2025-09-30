Muere un motorista en una caída en la A-55 a su paso por Mos

PONTEVEDRA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista falleció en una caída en la noche del lunes cuando circulaba por la autovía A-55 a su paso por el municipio pontevedrés de Mos.

Según informa el 112 galicia, un particular avisó pasadas las 21,30 horas del lunes de que acaba de presenciar una caída de moto en el kilómetro 9 de la A-55, en Tameiga (Mos). Posteriormente, otras personas que se comunicaron con el 112 avisaban de que no respondía y estaban tratando de reanimarlo.

En este operativo participaron 061, Guardia Civil de Tráfico, GES de Mos y el servicio de mantenimiento de autovía.