Muere una mujer de 82 años en un accidente de tráfico en Silleda (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 82 años de edad ha fallecido en la tarde de este miércoles al salirse de la vía con el vehículo que conducía en el kilómetro 1,5 de la EP-6504, en Negreiros, Silleda (Pontevedra).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar a las 18,40 horas, cuando la mujer salió de la vía en la carretera que va a la iglesia de San Martiño de Negreiros, en este municipio pontevedrés.

Por su parte, el CIA 112 Galicia ha informado de que el en operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Silleda y la Guardia Civil de Tráfico.