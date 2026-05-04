Muere un niño de 8 años tras precipitarse desde unos 15 metros de altura en Fisterra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Un niño de unos ocho años ha fallecido este lunes en el municipio coruñés de Fisterra tras precipitarse desde una altura de unos 15 metros.
La alerta se dio alrededor de las 17.00 horas desde el colegio Nosa Señora do Carme, en los alrededores de la playa de A Ribeira.
El 112, servicio receptor de la alerta, activó un amplio dispositivo en el que han participado Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y efectivos del 061 -incluso se desplegó el helicóptero medicalizado con base en Santiago-, aunque finalmente nada se ha podido hacer por salvar la vida del menor.
La Guardia Civil investiga los hechos.