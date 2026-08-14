Muere una persona atropellada por una moto en Abegondo (A Coruña)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido al vida este jueves tras ser atropellada por una moto cuando circulaba por la carretera AC-221, a su paso por el municipio coruñés de Abegondo.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 22.00 horas en el lugar de Vilar, en la parroquia de Crendes.

Al tener conocimiento de los hechos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Betanzos y a la Guardia Civil de Tráfico.

Ya en el lugar, los medios señalaron que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, sin que nada pudiesen hacer por salvarle la vida.