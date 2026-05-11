Muere el tripulante de una embarcación de recreo en Redondela (Pontevedra) al caer al mar

VIGO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un tripulante de una embarcación de recreo que navegaba por la ría de Vigo en la zona de Redondela ha fallecido este lunes al caer al mar.

Según ha trasladado el 112 Galicia, un particular alertaba a la central de emergencias sobre las 18.00 horas de que acababa de ver cómo una embarcación chocaba contra las bateas en el muelle de Chapela.

Al tener conocimiento de los hechos, el 112 dio aviso a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia, que desplazó al punto un helicóptero. También informó a la Guardia Civil, que movilizó una embarcación, a la Policía Nacional y a la Local y a efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así como personal sanitario y de la Autoridad Portuaria de Vigo, que ya tenían constancia del suceso.

Finalmente, el helicóptero de Gardacostas localizó el cuerpo del varón desde el aire y el equipo acuático de la Guardia Civil lo rescató para su embarcación.

Además, el 112 Galicia ha informado de que los servicios de emergencias tuvieron que rescatar a otro tripulante que se desplazó a la zona al ver la situación y tuvo problemas, aunque fue localizado en buen estado.