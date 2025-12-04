La mujer fallecida en Muíños (Ourense) chocó contra un conductor ebrio y su marido murió tras enterarse del siniestro

Vehículos siniestrados en Muíños (Ourense) - GUARDIA CIVIL OURENSE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles un accidente de tráfico en el municipio ourensano de Muíños provocaba la muerte de una de las implicadas, una mujer de 51 años. Chocó contra otro vehículo cuyo conductor ha dado positivo en la prueba de alcoholemia. Además, el marido de la fallecida, que se desplazó al lugar al conocer lo sucedido, murió también tras sufrir una indisposición.

Según han informado el 112 y la Guardia Civil de Ourense, el accidente tuvo lugar en la carretera OU-1205 de Porqueirós.

El vehículo en el que viajaba la víctima, un Citroen Saxo, se salió de la citada vía y, su acompañante -- con lesiones leves --, fue quién avisó al 112. Chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo, cuyo conductor fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense en estado leve.

Tal y como ha trasladado 112 Galicia, fue necesaria la excarcelación. Han intervenido Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.

El marido de la víctima, al recibir la noticia de lo ocurrido, se desplazó hasta el lugar. Allí sufrió una indisposición que acabó provocándole la muerte, pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimarlo.