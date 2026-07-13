Una mujer permanece hospitalizada en Pontevedra tras una agresión de su pareja, que ha sido detenido

VIGO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer permanece hospitalizada en Pontevedra debido a las lesiones sufridas en un supuesto episodios de violencia de género ocurrido este fin de semana en Cerdedo-Cotobade.

Según han informado fuentes conocedoras de la investigación, el supuesto autor de la agresión fue detenido por estos hechos, ocurridos en la tarde-noche del pasado sábado en ese municipio pontevedrés, y se han abierto diligencias para tratar de esclarecer las circunstancias.

El detenido, pareja de la víctima, fue puesto a disposición del juzgado plaza 3 da la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra en la tarde de este lunes.