Una mujer sufre una amputación de una pierna tras ser arrollada por una moto en Marín (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer sufrió una amputación de una pierna y entró en parada cardiorrespiratoria tras ser atropellada por una moto en el municipio pontevedrés de Marín, en la Avenida Otero Ulloa en la parroquia de Seixo.

Según la información trasladada por el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19.00 horas de este domingo y fueron varias personas las que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron a la mujer al Hospital de Montecelo, en Pontevedra. Por su parte, la persona que conducía la moto resultó asistencia médica tras salir disparada por el impacto y sufrió diversas fracturas.

En el operativo también participaron agentes de la Policía local y los voluntarios de Protección Civil de Marín.