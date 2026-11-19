El director xxeral de Cultura de la Xunta, Anxxo Lorenzo, (c), junto al editor y escritor Víctor F. Freixanes, en primer término, en el velatorio del escritor y político Xosé Luis Méndez Ferrín, fallecido en Vigo el 19 de noviembre de 2026. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mundo de la cultura y de la política han dado este jueves su último adiós al escritor y pensador nacionalista Xosé Luis Méndez Ferrín (Ourense, 1938), fallecido en Vigo en las últimas horas a los 88 años de edad.

Así, en el tanatorio de Pereiró, en la ciudad olívica, numerosos familiares, allegados y amigos de Méndez Ferrín se han dado cita para rendir homenaje a quien ya era considerado figura central de las letras gallegas.

No han faltado representantes del mundo editorial y cultural, como el escritor y editor Víctor F. Freixanes; el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo; el escritor y activista político Xosé Cid Cabido; el escritor y artista multidisciplinar, Antón Reixa; el filólogo y docente Xosé Luis Suárez Canal; o el escritor Antonio García Teijeiro, entre otros.

También han pasado por la sala 8 del tanatorio vigués la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; o los directores xerais de Cultura y Lingua de la Xunta, Anxo Lorenzo y Valentín García.

Igualmente, han querido mostrar su reconocimiento a Méndez Ferrín representantes del ámbito político (Martiño Noriega y Antón Suárez de Anova; Miguel Barros de Compromiso por Galicia y ex-PSdeG; o Xabier Pérez Igrexas, del BNG), del sindical (representantes de la CIG y la CUT), e incluso de la judicatura, además de compañeros docentes y pupilos del escritor fallecido.

Está previsto que los restos de Méndez Ferrín sean incinerados este viernes en Pereiró a las 18.00 horas.

EL ÚLTIMO GRAN CLÁSICO DE LAS LETRAS GALLEGAS

Catedrático, profesor, periodista y político, pero, sobre todo, escritor que abordó todos los géneros, su huella literaria con piezas clave como 'Con pólvora e magnolias' lo convierte en el último gran clásico de las letras gallegas, y fue propuesto como candidato al Premio Nobel varias veces.

Además, presidió la Real Academia Galega (en la que ingresó en el año 2000) entre 2010 y 2013, cuando renunció, criticando una lucha de poder que se había ido fraguando en su seno.

Su trayectoria vital estuvo marcada también por su gran compromiso político en el ámbito del nacionalismo gallego, y ya desde su juventud mantuvo un estrecho contacto con círculos galleguistas y participó en la fundación del grupo literario de corte nacionalista Brais Pinto.

En los años sesenta, Méndez Ferrín participó en la fundación del partido nacionalista UPG, y su activismo político le llevó a estar detenido y procesado en varias ocasiones, e incluso a pasar por la cárcel.