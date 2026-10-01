El Museo do Mar de Galicia reúne un centenar de grabados de Dalí para una edición especial de 'La Divina Comedia'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha inaugurado este jueves en el Museo do Mar de Galicia en Vigo la exposición 'Dante Dalí', en la que la Xunta exhibe en su centro museístico un centenar de grabados realizados por Salvador Dalí para una edición especial de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, publicada entre 1960 y 1964 en seis volúmenes.

El representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha enmarcado esta muestra en las 70 muestras que forman parte de la programación expositiva del Gobierno gallego "como motor cultural de la Galicia Calidade" y que está organizada conjuntamente con el Museo do Gravado á Estampa Dixital y la Societá Dante Alighieri de Vigo.

En la inauguración, ha subrayado que este proyecto expositivo cuenta con un espacio en homenaje al escritor Darío Xohán Cabana, "traductor de la Divina Comedia al gallego y una de las figuras más destacadas de la cultura gallega contemporánea".

Precisamente, ha detallado que el recorrido de la muestra, que podrá visitarse hasta el 15 de noviembre, comienza en la misma sala en la que se pone en valor su "contribución a la difusión de la obra de Dante y a la traducción literaria en lengua gallega". Además, ha explicado que este espacio cuenta con una pieza audiovisual, donde se recoge alguna de sus últimas apariciones públicas y se acompaña de imágenes de diferentes actividades promovidas por la Società Dante Alghieri Vigo.

Completa este homenaje un texto biográfico en gallego e italiano que presenta los principales hitos de la trayectoria del autor gallego y se amplía con una vitrina dedicada a sus traducciones vinculadas a la obra de Dante.

Junto a los grabados del artista surrealista se exhibe un fondo bibliográfico que permite tener una perspectiva de las diferentes ediciones históricas de 'La Divina Comedia'. Además, se muestran dos ejemplares de especial interés, como un incunable de la obra de Dante Alighieri, fechado en 1481, y una edición de esta misma obra publicada en 1578.