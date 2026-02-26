El Museo Gaiás invita a sumergirse en la experiencia sensorial de las 'Estacións do ano' a través del arte contemporáneo

El Museo Centro Gaiás inaugura una nueva exposición 'As estacións do ano'. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura acogerá desde este jueves y hasta el 6 de septiembre la exposición 'As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI', una muestra vanguardista e inmersiva en la que se repasa la propia vivencia de las estaciones en Galicia a través del arte contemporáneo en toda su extensión: visual, auditiva y sensorial.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha participado al mediodía de este jueves en la inauguración oficial, un acto en el que han tomado parte numerosos representantes del mundo del arte y en el que también ha intervenido la comisaria, Mónica Alonso.

Se trata, a modo global, de una instalación que emplea la naturaleza y el clima como inspiración, pero que va "más allá" de una muestra de arte contemporáneo, apostando más bien por "un recorrido visual con base neurológica". Con ello, las obras --más de 80-- no se articulan por periodos, técnicas o temáticas, si no por sensaciones asociadas a las estaciones climáticas, y no están pensadas solo para ser vistas, si no para ser sentidas.

"Hoy se hace realidad un sueño largamente meditado", ha explicado, en la inauguración, la comisaria, que ha reiterado que se trata de un montaje con "intención inmersiva" y con "constantes referencias a la identidad" gallega, empleando, para ello, "todo tipo de instalaciones artísticas".

La elección de las estaciones del año como hilo conductor, ha justificado Mónica Alonso, obedece a la influencia del clima en la cultura gallega, dado que éste "ha modulado nuestra identidad, creando nuestro imaginario colectivo". Con ésto, ha añadido, se crea una "experiencia artística" con bases en la 'neuroestética', esto es, "el modo en el que el arte influye en nuestro cerebro".

FRÍO FRENTE A CALOR COMO EXPERIENCIA COMPLETA

El espacio expositivo de la segunda planta del Museo Gaiás se divide en dos alas: una fría, en la que el visitante encontrará con un espacio dedicado al invierno y otro dedicado al otoño; y otra cálida, donde transitar la primavera y el verano. Ambas está unidas por una sala inicial de color azul cielo que la comisaria busca que actúe como espacio neutral 'depurador', desde el que limpiar la percepción para incrementar la experiencia estética.

Desde allí, el visitante debe decidir entre dos opciones: una cabina de frío y luz azul, que da acceso a las salas dedicadas al otoño y al invierno; o una cabina de calor y luz roja, que actúa como antesala a las salas de verano y primavera. Los sentidos, incluso la temperatura corporal, se preparan de modo previo a la inmersión en cada una de las experiencias: literalmente se busca que el espectador sienta antes de entrar "un día frío de invierno" o un "día de calor de verano", respectivamente.

Así, todo el diseño de la muestra está concebido para "activar las emociones", más que para hacer un recorrido académico por las obras de arte. Para ello, las piezas conviven asociadas más a la sensación estética y emocional que evocan, y al contenido estacional, que a su cronología o tipología.

En cada una de las salas --gris azulado para invierno, verde ocre para otoño, amarillo para el verano y rosado para la primavera-- conviven pinturas, esculturas, intervenciones artísticas, piezas, audiovisuales, fotografía y grabación de diferentes etapas, alguna de las cuales han sido creadas expresamente para la exposición.

Muestran, respectivamente, sonidos y sensaciones visuales asociadas a cada una de las estaciones en Galicia, con especial protagonismo para los paisajes, los frutos de cada estación y los bodegones, y permiten al visitante interaccionar con muchas de ellas.

MÁS DE 80 PIEZAS

Son más de 80 piezas de 63 artistas contemporáneos --desde inicios del siglo XX--, entre los que están grandes nombres como Castelao, Laxeiro, Eugenio Granell, Urbano Lugrís, Seoane o María Antonia Dans; en diálogo con artistas de reconocida trayectoria, como los fotógrafos Manuel Vilariño y Mar Caldas, el escultor Manolo Paz o los pintores Antón Lamazares, Berta Cáccamo o Menchu Lamas; y con las nuevas generaciones, en la piel de Mar Ramón Soriano o Sergio Marey, entre otros.

Entre las piezas creadas especialmente para la exposición está 'A carda, a cuarza, o bicho e a moura', de Berio Molina. Presente en las cuatro estaciones, está formada por cuatro 'caparazones' fabricados con lana y mimbre que varían de aspecto según la estación y, en su interior, puede escucharse la grabación del paisaje sonoro de cada una de las estaciones, captado por el artista en el interior de las cuevas del Pico Sacro.

También para la muestra fue creada 'Cor-Sombra V', en la que Mar Vicente recrea la luz y las sombras del verano; o 'Esfollarse', una instalación centrada en las hojas del maíz e la que colaboran Edu Valiña y el músico Mondra.

Destacan entre las piezas que incluye 'As estacións do ano' el único vídeo del escultor Francisco Leiro, una intervención marítima con piezas de gran tamaño grabada en 1997; un vanguardista bodegón primaveral firmado por Urbano Lugrís; o las nuevas 'Rosas de Abril', que Manuel Quintana Martelo repintó para la muestra después de haber vendido el original en 2016.

En las salas del Gaiás, Sergio Marey teje una 'manta transfronteriza' que trae la lana del otoño y dialoga con el poeta Fernando Pessoa; Fernando Casás reproduce en la instalación 'Couve Galega' un cielo de coles secas; y Lois Patiño muestra a cámara lenta la devastación estival de los incendios en 'A imaxe que arde', mientras que las pinturas de Manuel Abelenda profundizan en el paisaje gallego a través de las estaciones.

INMERSIÓN EN UNA 'SEGUNDA PIEL'

Pero más allá de la propia exposición, y de las visitas guiadas generales y para escolares, Gaiás Inspira abrirá próximamente un programa de visitas guiadas específico que propone mimetizarse con el propio entorno para intensificar la experiencia.

En ellas, el público vestirá prendas monocromáticas iguales -- túnicas neutras frías para otoño e invierno y neutras cálidas para primavera y verano-- mientras recorre la exposición, con el objetivo de hacer más sensorial la visita.