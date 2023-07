Música, flores, aplausos y reivindicaciones en el 10 aniversario del accidente del Alvia en Angrois

Más de un centenar de familiares y vecinos se reunieron en la parroquia donde se produjo el siniestro para homenajear a las víctimas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuando se cumplen 10 años del accidente del tren Alvia, en el que perdieron la vida 80 personas y 145 resultaron heridas, víctimas, familiares y vecinos se han vuelto a reunir en las inmediaciones de la curva de A Grandeira, en la parroquia compostelana de Angrois, para rendir homenaje a los fallecidos con música, flores y reivindicaciones.

Poco antes de las 19,30 horas, y después de que un tren pasara por la curva de A Grandeira haciendo sonar su bocina, varias decenas de personas cruzaron el puente sobre las vías de la línea ferroviaria en dirección a Angrois portando una pancarta reclamando "justicia" y "una sentencia ejemplar".

Allí dio comienzo un acto que contó con la música de la cantautora Bea A de Estrella, que interpretó en primer lugar un tema de Valeria Castro y se emocionó, junto a todos los presentes, con las siguientes canciones que ejecutó y que concluyeron con el Negra Sombra.

La primera intervención corrió a cargo del presidente de la Asociación de Veciños de Angrois, Martín Rozas, que ha reivindicado la lucha de los familiares por que se haga justicia como "un impulso para la sociedad".

Asimismo, ha pedido "romper con la soberbia" de una clase política que "solo vive por y para ellos". "Tenemos que tener el poder de decidir y tenemos derecho a la justicia y reparación; tenemos derecho a que nuestros muertos sean venerados", ha enfatizado Rozas, que ha concluido su intervención con un poema de Vizcaíno.

"IMPOSIBLE OLVIDARSE"

Posteriormente, ha sido el turno de Francisco Sierra, hermano de uno de los fallecidos en el siniestro de hace 10 años. "Se acerca el aniversario. No quiero, no queremos, que se cumplan 10 años ni que se cumpla un día. No quiero ir, pero hay que estar, hay que alzar la voz, hay que hacerse oír. Agotamiento mental, dudas por momentos, arrebatos de rabia, ganas de darse la vuelta y olvidarse de todo", ha comenzado.

"No, imposible. Imposible olvidarse de todo", ha continuado, ya que todo, ha apuntado, les recuerda que cualquiera se puede "equivocar", que "el ser humano no es infalible y que no se puede dejar la vida de 250 personas colgando de un hilo, de que un único hombre a 200 km/h no se equivoque nunca".

"Por simple que sea la labor, un día nos equivocamos", ha afirmado. "Pero da igual, porque en realidad no queremos olvidarnos. Olvidar jamás. Nunca olvidaremos a quienes pagaron con su vida los errores de otros", ha proclamado.

En su intervención también ha tenido palabras contra la Administración que, tal y como ha apuntado, les "da la espalda" o les "pone la zancadilla" y les recuerda que lo que hagan "depende de las personas".

"Cuando acabe esto, Adif no puede salir como si no hubiese tenido nada que ver. Es necesario que se le implique, para que este juicio 10 años después haya servido para algo, para que no quede como que todo estaba bien, para que no se vuelva a poner en servicio una línea que no sea realmente segura, para que ninguna persona vuelva a firmar lo que no debe, por presiones, soberbia o incompetencia, actuando bajo el paraguas de la Administración", ha concluido.

Ángel Jamardo, hermano de una de las 80 víctimas, ha aprovechado para poner en valor a los vecinos de Angrois como "la verdadera 'Marca España'", así como a los servicios sanitarios, los Bomberos, psicólogos y fuerzas de seguridad y muchas personas a las que, ha recordado, están "enormemente agradecidos".

ENSEÑANZAS

También ha hablado Rogelio Bernardo, padre de David, joven fallecido en el accidente. Diez años después, ha enumerado las "enseñanzas" que ha sumado durante esta década. Entre ellas, que "las instituciones no funcionan", que la justicia "solo es un nombre" y que "no es justa", que las palabras "se las lleva el viento" o que "cuando una muerte no conviene al poder, se silencia".

Por último, Rogelio ha asegurado que su hijo le ha enseñado, "sobre todo", que la vida "cobra sentido cuando se tiene un motivo para luchar".

"Aunque se luche contra un monstruo que lo tiene todo comprado: la política, los medios de comunicación y los juzgados. Merece la pena luchar, como mínimo, para saber que no somos como ellos. Por eso, hijo mío, yo voy a seguir luchando pase lo que pase, el tiempo que sea necesario. Porque me has enseñado, querido David, que la lucha sigue. Que la lucha sirve", ha finalizado, entre aplausos de más de un centenar de personas que este lunes se han reunido en Angrois.

Para concluir el acto de homenaje, los asistentes se han desplazado hasta el cruceiro situado en las proximidades del puente que cruza la vía, donde realizaron una ofrenda floral con 80 rosas blancas en recuerdo de las víctimas. A las 20,41 horas, hora a la que se produjo la fatídica tragedia hace 10 años, algunos de los presentes, emocionados, lanzaron flores a las vías.

ACTOS MAÑANA

Por la mañana, varias decenas de víctimas del accidente se han concentrado en la estación de tren de la capital gallega, desde la que ha partido una manifestación para reclamar justicia un año más.

En esta ocasión los afectados y sus familiares han ubicado un grupo de maletas en la escalinata de la terminal ferroviaria de la capital gallega con las que simbolizan a los que murieron en las vías, pero también el peso de la justicia y "las mentiras" con el que aseguran que tienen que cargar.

En su marcha, en la que, de hecho, han llevado estas maletas hasta la Praza do Obradoiro, las víctimas han reclamado una sentencia "ejemplar". Han tachado al fiscal de "vendido", al tiempo que han coreado consignas como 'No están olvidados, están muy presentes, investigación independiente' o 'Pastor, Blanco, responsables para cuándo'. Otro de los lemas ha sido el de 'Fiscal: perro no come perro', con el que censuran su comportamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, ha cargado contra "la razón de Estado" que creen que está detrás, entre otras cuestiones, de ese cambio de postura del fiscal en el proceso penal, Mario Piñeiro, pero también de la defensa de Adif por parte de la Abogacía del Estado.

Ya en el Obradoiro, donde han vuelto a agrupar las maletas --con pegatinas que también denunciaban la "censura" del documental sobre el accidente--, una de las afectadas, Inma Mayer, ha leído el manifiesto con el que la plataforma apunta al "pacto de la curva, la razón de Estado, Adif y el señor Cortabitarte".

De hecho, la pancarta tras la cual se han manifestado por el Ensanche y la zona vieja santiaguesa recogía la frase "mayor responsabilidad de Cortabitarte", en contraposición al maquinista.

"Sin obviar el despiste del maquinista, el cual se produce en cuestión de segundos, hay mayor responsabilidad en Cortabitarte, que, como dijo el fiscal antes de su inesperado giro de guión, no cumplió con su deber dentro de Adif de 'garantizar que la línea era segura' y desconectó el sistema de control de velocidad, 'sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación", concluye el texto.