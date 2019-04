Narbona pide la movilización de todos los demócratas y avisa de que Vox "ya se deja sentir" en el gobierno andaluz

Publicado 25/04/2019 13:50:59 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Socialista y candidata al Senado por Madrid, Cristina Narbona, ha pedido la "movilización de todos los demócratas" en las elecciones generales del próximo domingo y ha avisado de que, aunque "no está formalmente en el gobierno de Andalucía", Vox "ya se deja sentir" en las medidas adoptadas.

Narbona ha participado este jueves en Santiago de Compostela en una reunión con candidatos del PSdeG a las Cortes Generales, encuentro antes del que ha llamado a la movilización el próximo 28 de abril "frente a la eventualidad" de que en España se "produzca una involución" a causa del "peso de un partido de ultraderecha" que ya "condiciona la agenda política" en Andalucía.

En este sentido, ha apelado especialmente al electorado joven que "no sabe la diferencia que existe entre una democracia y una dictadura porque nunca vivieron una dictadura pero que ahora tienen la posibilidad de votar y de elegir". "Tienen que ser muy conscientes de que ningún proceso es irreversible", ha indicado.

"No es irreversible el avance en igualdad entre hombres y mujeres, no es irreversible el avance en la pluralidad de ideas políticas. Vox está hablando ya de cerrar medios de comunicación que no le gustan", ha advertido.

Por ello, ha llamado a "frenar" tanto en España como en las próximas elecciones europeas el "avance de los partidos de la ultraderecha que solo pueden llevar a un aumento de las desigualdades, de la crispación y de métodos en absoluto democráticos de gobierno".

"NOS JUGAMOS MUCHO"

En este sentido también se ha pronunciado el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero. "Nos jugamos mucho, nos jugamos el retroceso que supone un gobierno tripartito de la derecha con la ultraderecha, frente al avance que representa el Partido Socialista y el gobierno presidido por Pedro Sánchez", ha señalado.

De este modo, aunque ha asegurado que el jefe de filas de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, está "noqueado" porque "las encuestas no le dan", ha advertido de que el PSOE necesita que "todos los que quieren ver a Pedro Sánchez dirigiendo la Moncloa acudan a votar".

"Pedimos un alto nivel de participación, una participación masiva de todos los que sienten la izquierda, el progresismo. A todos los que quieren defender Galicia desde posiciones de izquierda y progresistas, a todos, con independencia de a quien hayan votado en anteriores convocatorias electorales", ha expresado.