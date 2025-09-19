Nathy Peluso, Ana Mena, Juan Magán o Beret, entre los artistas confirmados del Bigsound Pontevedra 2026

VIGO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización del Bigsound Pontevedra ha revelado su primer avance de cartel de la segunda edición del festival en la ciudad del Lérez, que se celebrará los días 17 y 18 de julio de 2026 y contará con artistas como Nathy Peluso, Ana Mena, Juan Magán o Beret.

Luck Ra, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Besmaya, Despistaos, Lucho RK o Mafalda Cardenal también actuarán en el evento, que reunirá grandes regresos, estrenos exclusivos y nuevas promesas de la música nacional e internacional, según apunta en un comunicado el Bigsound.

Más de 35.000 personas asistieron en su primera edición en Pontevedra, llevada a cabo el pasado julio, suponiendo un impacto económico de unos 14 millones de euros, tal como calcula la organización.

A partir del próximo lunes, día 22 de septiembre, a las 12.00 horas estarán a la venta los abonos del año que viene.