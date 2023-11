Los neerlandeses Synthetic Beat Brigade ganan el Eurovisión de la IA, en la que la canción que 'revive' a Ana Kiro es 3ª

La gala, celebrada en A Coruña, arranca con polémica por la renuncia de sus presentadores ante la "negativa expresa a firmar un contrato"

A CORUÑA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo neerlandés Synthetic Beat Brigade, con la canción 'How would you touch me?', ha vencido el AI Song Contest 2023, conocido como la Eurovisión mundial de la Inteligencia Artificial. Ha obtenido 20,5 puntos tras la votación combinada del jurado y el público.

La propuesta ganadora empleó diferentes tecnologías de inteligencia artifical para generar tanto la música como la letra a partir de un análisis de todas las canciones que compitieron en Eurovisión entre 2010 y 2019. La canción versa sobre un amor inalcanzable entre una IA y un ser humano.

En la gala, celebrada en la noche del sábado desde A Coruña, la propuesta gallega 'Florespiña', de PAMP! y Ana Kiro, 'revivida' gracias a la tecnología, ha quedado tercera con 18,9 puntos. Pese a ser la menos valorada por el jurado, fue la favorita del público.

En segundo lugar quedó 'Bandschleifer', la propuesta alemana, de Dadabots, con 19,3 puntos. En total, participaron 10 candidaturas de Alemania, Canadá, España, Galicia --la anfitriona--, Estados Unidos, India, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

El evento no estuvo exento de polémica. La gala presentada por la actriz Neves Rodríguez y los periodistas Ricardo Saavedra y Belén Rivero. Sin embargo, renunciaron a participar por la "negativa expresa a firmar un contrato de trabajo" por parte de la organización, según un comunicado que compartieron a través de sus redes sociales.

"Por respeto a nuestro propio trabajo y al sector profesional al que pertenecemos, el equipo de dirección y los presentadores que íbamos a formar parte de la gala AI Song Contest decidimos desvincularnos de ese proyecto", señalan en un texto en el que también agradecen a los patrocinadores públicos y privados de este evento, "seguramente desconocedores de esta situación".

Pese a ello, la gala se ha celebrado en inglés, castellano y gallego con tres presentadores alternativos y ha contado con una actuación de apertura del grupo de música tradicional gallega 'Xacarandaina'.