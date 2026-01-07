Néstor Rego (BNG) cree que el ataque a Venezuela "genera una nueva situación internacional" con reglas "eliminadas"

Archivo - El diputado por la circunscripción de La Coruña, Néstor Rego, en el Pleno del Congreso de los Diputados - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado sábado como un "pisoteo del derecho internacional" y ha llamado al Gobierno de España y a todos aquellos "mínimante decentes del mundo" a condenar esta actuación.

"Esto es evidente que genera una nueva situación internacional en la que parece que reglas, que muchas veces ya se cumplían poco, directamente son pisoteadas y son eliminadas", ha valorado en preguntas de los medios durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, en la que ha estado acompañado de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

En esta línea, Rego ha instado al "respeto a la legalidad internacional". "Atacar un país soberano vulnera eso y secuestrar a su presidente, mucho más", ha añadido.

Además, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump --al que describe como "más sincero" que "otros" predecesores--, de "no ocultar sus ansias imperialistas": "Garrapiña recursos públicos de otros países bajo eufemismos que tienen que ver con la defensa de la democracia".