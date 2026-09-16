La niebla y el viento en el aeropuerto de Santiago obligan a desviar siete aviones a Oporto, Vigo y A Coruña

Archivo - Un avión de la compañía Air Europa, a su llegada al Aeropuerto de Alvedro, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). Un avión de Air Europa ha tenido complicaciones al aterrizar en el Aeropuerto de Alvedro por las fuertes rachas d
Archivo - Un avión de la compañía Air Europa, a su llegada al Aeropuerto de Alvedro, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). Un avión de Air Europa ha tenido complicaciones al aterrizar en el Aeropuerto de Alvedro por las fuertes rachas d - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 16 septiembre 2026 11:22
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La niebla y el viento en el aeropuerto de Santiago durante la tarde-noche del pasado martes obligaron a desviar un total de siete vuelos que acabaron en Oporto, Vigo y A Coruña.

   Según informa Aena a Europa Press, "la meteorología adversa", en un combinación de niebla y viento, provocaron estos desvíos de vuelos que tenían destino la terminal Rosalía de Castro-Lavacolla entre las 19,00 y las 23,00 horas del martes.

   Así, fueron desviados a Oporto dos vuelos procedentes de Palma de Mallorca (Vueling) y Dublín (Ryanair). Además, cuatro tuvieron destino final en Vigo: desde Londres, Sevilla y Barcelona (los tres de Vueling), así como el de Zurich (Edelweiss Air).

   Finalmente, aterrizó en el coruñés aeropuerto de Alvedro un avión procedente de Madrid (Air Nostrum).

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