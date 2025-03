Nieto Roig, matemático que en 2020 se anticipaba a la covid: "Hay que estar preparados y crear centros de investigación"

Coordina un estudio internacional para prevenir las consecuencias y la evolución de otros virus, algo que también es posible con 'fake news'

El nombre del coruñés Juan José Nieto Roig, catedrático de Análisis Matemático en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), para nada desconocido en su campo, ganó más popularidad entre la sociedad general en el año 2020, al emplear modelos matemáticos para anticipar la evolución de la pandemia de covid-19.

Cuando llegó el estado de alarma aquel 14 de marzo, Nieto Roig y sus compañeros llevaban ya meses observando un extraño virus aparecido en China del que tenían "pocos datos", pero muy alarmantes. Ahora, cinco años después, este experto del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMaga) participa en un estudio internacional que analiza las consecuencias del SARS-CoV-2 en diversos ámbitos --no solo el sanitario-- e intenta predecir cómo va a ser la propagación de un nuevo patógeno.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del quinto aniversario del confinamiento, señala como una primera conclusión de este trabajo, en el que también participan universidades como Harvard, Stanford, Cambridge y Oxford, que la población y las administraciones deberín apostar por la ciencia para estar prevenidas ante una amenaza similar.

"Hay que estar preparados, hay que crear centros de investigación. (...) En muchísimas cosas, al final, la ciencia es la que resuelve ciertos problemas", recalca este experto, quien no duda en reconocer que "no estamos preparados" para otra pandemia.

"A lo mejor esto es un poco duro de decir, pero honestamente yo diría que no", responde, al tiempo que lo atribuye a que la población está ahora "más concienciada". Todo lo resume con una frase que ha aprendido de otros compañeros que trabajan en la misma investigación y que no son ni matemáticos, ni microbiólogos: "La naturaleza humana es como es y ahora ya todos vivimos como si no hubiera pasado nada". En este contexto, Nieto Roig insiste en que las administraciones deben "potenciar la ciencia" en sentido amplio, no solo sanitario.

El proyecto internacional que él mismo coordina desde Santiago lleva por nombre 'Desafíos globales después de un desafío global: Lecciones aprendidas de la pandemia de covid-19'. Empezaron en 2023 como un grupo interdisciplinar en el que no solo hay matemáticos, estadísticos, médicos y epidemiólogos, sino también economistas, filósofos y psiquiatras. Son, en total, alrededor de 25 centros de investigación con medio centenar de personas implicadas.

DESDE "FINALES DE 2019"

Nieto Roig vivió el confinamiento de 2020 "como todos", con "mucha intranquilidad y un gran sufrimiento, tanto profesional como personalmente". Entonces, ya contaba con experiencia observando epidemias como la del zika y el ébola, entre otros, hasta que "a finales de 2019" su equipo se interesó por la aparición de una nueva enfermedad en China.

Aunque los primeros datos que llegaban desde el gigante asiático probablemente "no eran fiables", cuando empezaron a aparecer infectados en Italia y España su equipo extrapoló "a partir de un modelo matemático sencillo" cuál sería la evolución.

"Para nuestra sorpresa, vimos que iba a ser una epidemia bastante potente con un pico de casos infecciosos muy grande", relata. Ante este "resultado sorprendente", le dieron "muchas vueltas" a los cálculos para ratificar que eran correctos. "Ya a principios de enero" contactaron con las autoridades para alertar de lo que llegaba.

Con la llegada de marzo --el día 4 se detectó el primer positivo en Galicia--, ya sabían que el pico de la primera ola de covid "se iba a alcanzar en la primera semana de abril". Más concretamente, el día 5, cuando estaban inicialmente previstas las elecciones gallegas y vascas que luego tendrían que posponerse al 12 de julio.

¿Siente que se les hiciera el suficiente caso? "Yo creo que sí, porque se tomaron medidas acordes con nuestras predicciones", considera, sobre el año 2020. En España no hubo más confinamientos como sí ocurrió en otros países del entorno, algo que el catedrático vincula a que jugaron otros factores de índole económica y social que tuvieron en cuenta las autoridades.

MODELO MATEMÁTICO DE CASI UN SIGLO

Nieto Roig concede esta entrevista a Europa Press con una gráfica tricolor en una pantalla. Se trata de una fórmula "de hace casi un siglo", de 1927, que idearon dos biólogos matemáticos ingleses y que sirvió como base en 2020 para predecir la evolución de la covid en base a tres datos: las personas sanas, las infectadas y las que se fueron recuperando. No solo se podía anticipar la evolución de los contagios, sino también consecuencias como la "saturación del sistema sanitario".

El modelo en cuestión "es muy sencillito", pero pronto "se fue complicando" al añadir "otros muchos" datos, como las personas que se reinfectaban de covid --inicialmente se desconocía si esto era posible-- y las que se iban vacunando.

Esa gráfica de 1927 es "la base" que le sirvió entonces para la covid y que ahora, para la observación de otros virus, incluso suma la inteligencia artificial y otras "herramientas mucho más sofisticadas", como réplicas virtuales (lo que se conoce como "gemelos digitales"), que contribuyen "a mejorar las predicciones".

"HAY VIRUS DESCONOCIDOS QUE NOS VAN A SORPRENDER"

Con este trabajo, ¿hay algún virus al que le tengan echado el ojo? "Pues de vez en cuando reaparece alguno", responde, poniendo como ejemplos el reciente rebrote del ébola en África y el zika, que si bien era propio de zonas tropicales, empezó a "preocupar" cuando "llegó a México y pasó la frontera con Estados Unidos".

"Y seguro que hay virus desconocidos que nos van a sorprender", añade Nieto Roig, quien no obstante rechaza rotundamente "hacer futurología" sobre cuándo podría reaparecer una pandemia de dimensiones equiparables a la del SARS-CoV-2. "Todavía" no ha aparecido nada similar "y esperemos que tarde mucho", apostilla.

PREDECIR VIRUS INFORMÁTICOS Y 'FAKE NEWS'

Más allá del ámbito epidemiológico, Nieto Roig afirma que este modelo matemático "seguramente se podría utilizar" en otros ámbitos aparte del epidemiológico. Aunque no es su campo, ofrece la posibilidad de comprobar la propagación de los virus informáticos e, incluso, las 'fake news' y los bulos, que se volvieron especialmente comunes con la covid: "Eso también es una especie de epidemia".

"Alguna vez que me preguntaron pues yo les decía que el miedo se propaga más rápido que los virus. O sea, que también se puede modelizar el comportamiento de las grandes masas humanas", asegura este catedrático.

Y es que, una vez superado el "boca a boca" como método de propagación de las noticias falsas, ahora las redes sociales permiten una difusión "mucho más rápida". En definitiva, aunque es algo "muy complicado", predecir la evolución y el pico de una 'fake news' es algo que también las matemáticas podrían lograr con el objetivo de, si así se quiere, adoptar medidas de control. De esto mismo se ocupa otro grupo del CITMaga.