Nivel rojo por la crecida de ríos en A Peroxa, Ribadavia, Tui y O Barco de Valdeorras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) mantiene en nivel rojo cuatro puntos de control de los ríos Miño, Sil y Louro, a su paso por las localidades ourensanas de A Peroxa, Ribadavia y O Barco de Valdeorras, y de la localidad de Tui (Pontevedra).

Según los datos del sistema de control de la CHMS, está en nivel rojo uno de los puntos de control del río Sil a su paso por O Barco de Valdeorras, así como el Miño a su paso por A Peroxa, la confluencia de los ríos Miño y Avia en Ribadavia, y el río Louro a su paso por Tui.

Igualmente, están en nivel naranja el río Miño a su paso por la ciudad de Ourense, el Avia en Ribadavia, el Limia en Bande (Ponteliñares), otro de los puntos de control del Sil en O Barco de Valdeorras y, en el municipio pontevedrés de Salvaterra, el río Miño y el río Tea.

Según ha explicado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHMS, Carlos Ruiz del Portal, mientras que el Sil y el Miño tiene un caudal "estabilizado" tras haber alcanzado sus niveles "punta", tanto el río Avia como el Arnoia, en la zona del Ribeiro, experimentarán sus "puntas" en las próximas horas.

De este modo, los ríos tributarios a los ejes principales del Miño, del Sil y del Limia, con las lluvias previstas para este jueves por la tarde y hasta la tarde del viernes, "irán alcanzando sus puntas para empezar a descender ya por la tarde" y se mantendrán en valores similares a los actuales "por lo menos hasta el sábado", momento en que se empezará a ver "quizá una disminución más notable de los niveles de los caudales debido a que cesan las precipitaciones".

ACUMULACIÓN DE PRECIPITACIÓN

Ruiz del Portal ha explicado que, tras las lluvias de este miércoles, desde el principio del año hidrológico, ya se han recogido 952 litros por metro cuadrado en la parte gallega de la demarcación, "un 45 % superior al valor medio para esta fecha".

Así, ha indicado, en los 11 días de febrero que ya se han completado, se ha doblado el valor medio de precipitación de pluviosidad de todo el mes de febrero, de un mes de febrero medio, que son 106 litros por metro cuadrado y se ha llegado ya a 210 litros por metro cuadrado.

Los embalses de esta demarcación presentan una ocupación media de casi el 90 %, con muchos de ellos, en las provincias de Ourense y Lugo, por encima de ese nivel. Asimismo, están desaguando las presas de San Martiño en Quiroga (919,49 metros cúbicos por segundo), Montefurado en Quiroga (181,89 m3/seg), Bao en O Bolo (188,58 m3/seg) y Velle en Ourense (2.345,93 m3/seg).

PLAN INUNGAL

Mientras, la Xunta mantiene activado el plan Inungal y están bajo vigilancia, en nivel rojo por riesgo directo de inundación, los ríos Miño (en A Peroxa), Avia (en Ribadavia) y Louro (en Tui).

También están bajo vigilancia, en nivel naranja por riesgo elevado, los ríos Mero (Cambre), Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo), Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso e Trazo), Ulla (Santiso) y Sar (Bertamiráns), en la provincia de A Coruña.

En la provincia de Pontevedra están en nivel naranja los ríos Gallo y Umia (Cuntis), Umia (Ribadumia), Bermañana (Caldas), Gallo (Cuntis), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Tea (Salvaterra y Ponteareas) y Miño (Salvaterra). Y en la provincia de Ourense, los ríos Avia (Ribadavia, Leiro), Miño (Ourense), Arnoia (Baños de Molgas, Arnoia), Limia (Bande) y Sil (O Barco de Valdeorras).