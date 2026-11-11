Normalidad en la administración gallega, que funciona sin incidencias, según el Gobierno gallego

Archivo - Pasillos del complejo administrativo de San Caetano, sede de la Xunta, vacíos durante la crisis del coronavirus - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La normalidad caracteriza el funcionamiento de la administración gallega en la jornada de este miércoles, en la que está convocada huelga general, según ha trasladado el Gobierno gallego.

En concreto, la Consellería de Facenda e Administración Pública ha cifrado el seguimiento en la Administración General de Comunidad Autónoma en torno al 11,5%, un porcentaje que sindicatos como CSIF sitúan en el 14%.

En declaraciones a los medios, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha hecho una primera valoración de la huelga, en la que ha señalado que "la Xunta garantiza los servicios mínimos, los servicios básicos y esenciales para la ciudadanía" en una jornada en la que "no se ha detectado ninguna incidencia".

El integrante del Gobierno gallego ha explicado que la Xunta tiene una "vigilancia especial" sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas, tanto de aquellas que "legítimamente" quieren secundar el derecho a huelga como de las que "legítimamente" quieren acudir a su puesto de trabajo.

"Tenemos que decir que esos servicios mínimos se están cumpliendo con total normalidad y también que no hemos detectado ningún tipo de incidencia relevante en esa garantía de los derechos básicos de las personas", ha destacado.

Dicho esto, ha hecho calificado de "curioso" que los sindicatos hayan decidido convocar una huelga "a las puertas de una campaña electoral" con motivo de las elecciones generales, en un momento en el que "todas las fuerzas políticas ya tienen clara cuál es su estrategia y su programa electoral y los sindicatos parece que están empeñados en interferir de una forma clara en el proceso".

López Campos ha sostenido que "no hay ningún ejemplo en la historia" de una huelga general que se convoque en un momento tan importante como el que se produce en estas jornadas previas al inicio de la campaña y ha criticado también que parezca que "se convoca contra la oposición" y no contra el Gobierno que lleva gestionando el país ocho años.

"Si alguien tiene una responsabilidad directa en esta gestión es un Gobierno que lleva gestionando este país durante ocho años y que no fue capaz de aprobar un presupuesto en los últimos cuatro", ha dicho para asegurar que se trata de la herramienta "más importante" para poder aplicar políticas que permitan compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias y medidas de estímulo para el acceso a la vivienda.

Tras ello, el responsable autonómico de Cultura, Lingua e Xuventude ha asegurado que "si quieren ver a un gobierno eficiente, que cumple con sus obligaciones, por no tiene más que mirar hacia Galicia", que cuanta con un Ejecutivo que "aprobó sus presupuestos en tiempo y forma".

En este punto, ha puesto en valor las medidas del Gobierno gallego para favorecer el acceso a la vivienda y ha destacado también la inversión para garantizar los servicios básicos fundamentales, como la educación, la sanidad y las políticas sociales.

Por último, López Campos ha apelado a que la jornada se siga desarrollando con total normalidad, con el respecto a los derechos de los ciudadanos, tanto a hacer huelga, como a acudir a sus puestos de trabajo.