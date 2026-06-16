La novia del muerto en una operación policial contra las drogas y testigo de los hechos: "Estaba desarmado"

1096739.1.260.149.20260616144333 Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos, a 16 de junio de 2026, en Cambados, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

Indica que el hombre se levantó de cama tras el ruido de los agentes y asegura que en la vivienda "no había ningún tipo de arma de fuego"

CAMBADOS (PONTEVEDRA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Laura, la novia del hombre que este martes murió tras ser herido de bala por un agente durante un operativo de la Policía Nacional contra el narcotráfico, que ella misma presenció, asegura que él "estaba desarmado y prácticamente desnudo".

"Tiraron la puerta abajo y del ruido que hizo nos asustamos, porque estábamos en cama durmiendo. Él se levantó para ver qué había pasado y se asomó por la puerta y le dispararon", ha asegurado en declaraciones a los medios congregados en la zona de Corbillón, en Cambados, donde se produjeron los hechos.

La joven ha señalado que su novio, J.S.T, de 31 años y vecino del municipio pontevedrés de Cambados, "estaba desarmado y prácticamente desnudo" y ella igual cuando los agentes irrumpieron.

Además, ha relatado que los agentes "casi ni le dejaron coger una sábana para taparse" y cuando se cubrió, cogió una sudadera, se vistió y vió como los policías atendían a su pareja. "Le taparon la herida, llamaron a la ambulancia y a mí me llevaron para abajo --en referencia a la parte inferior de la vivienda--", ha indicado.

También ha subrayado que "no había ningún tipo de arma de fuego en casa" y que el joven y la policía "no" intercambiaron ninguna palabra antes de producirse el disparo. "Él cuando le dispararon le dijo --a los agentes-- que qué le habían hecho", ha relatado.

A continuación, el joven fue conducido al hospital y, en un primer momento, a la familia le trasladaron que la situación "no era tan grave". "Al rato ya me dijeron que había muerto", ha lamentado Laura, que solicita no difundir sus apellidos.