La nueva alcaldesa de Sada alega que la moción de censura fue "democrática" y que hará "otra política"

A CORUÑA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva alcaldesa de Sada, María Nogareda --que concurrió a las elecciones municipales por Alternativa dos Veciños, partido que informó de su expulsión junto al otro edil del citado grupo-- ha defendido que la moción de censura contra el hasta hoy regidor, Benito Portela, ha sido "democrática".

"Lo que no es democrático es no dejar hablar a la gente ni escucharla", ha dicho sobre el hecho de que los reproches hacia ella y los demás miembros que promovieron la moción de censura impidiesen que tomasen el turno de palabra o se les escuchase cuando intentaron hacerlo.

"Era la decisión que había que tomar", ha insistido, rechazando que promoviese la moción por estar "en el sillón" de la Alcaldía. En cuanto a su condición de ediles no adcritos, ha asegurado que no tienen ninguna notificación y que desde Alternativa dos Veciños no se les comunicó su expulsión.

"Si alguien reclama habrá que responder a todo esto", ha añadido la nueva regidora, quien ha argumentado que la moción busca "otra manera de hacer política".

En este sentido, ha apuntado que como funcionaria del grupo A podría volver a su trabajo "en cuanto quisiera". "Estos días tenía una necesidad especial de volver a mi trabajo, pero tenía un compromiso que alcancé y no podía mirar para otro lado", ha sentenciado.