Nueva crisis en el Ayuntamiento de Cangas después de que la alcaldesa bloquease en WhatsApp a una de sus concejalas

VIGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local del municipio pontevedrés de Cangas vuelve a vivir una nueva crisis después de que la alcaldesa, Victoria Portas, bloquease en la aplicación de mensajes instantáneos WhatsApp a una de sus concejalas.

Así lo ha indicado la edil de Esquerda Unida, Aurora Prieto, que pertenece al gobierno local al estar integrada en el grupo Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), que sustenta al frente del Ayuntamiento a Portas pese a tener solo 4 de los 21 concejales electos.

En declaraciones a Europa Press, Prieto ha explicado que esta situación se mantiene desde finales del mes de octubre, cuando la regidora la bloqueó de WhatsApp tras una Mesa de Turismo que ella preside. Según su relato, Portas la llamó "incompetente" y "desconocedora" de la situación del Ayuntamiento cuando se enteró de que Prieto habría hablado mal de algún miembro del gobierno local, lo cual ella niega.

Sin embargo, esta semana se pusieron en contacto con ella para que acudiese a la junta de gobierno local, debido a que era necesaria su asistencia para cumplir el cuórum, ya que al menos tienen que acudir tres de los cuatro concejales y uno de ellos no podía. Pero Aurora Prieto se negó.

"Cuando me llamaron para la junta de gobierno dije que no iba, que me parecía irresponsable estar en una junta de gobierno con una alcaldesa que no tiene contacto conmigo y encima me tacha de incompetente", ha lamentado Prieto, quien ha asegurado que Victoria Portas no se puso en ningún momento en contacto con ella y la mantiene bloqueada de WhatsApp.

Por todo ello, la edil de Esquerda Unida ha reconocido que está valorando qué va a hacer, indicando que "no ve razón de seguir en el gobierno local" si la alcaldesa no confía en ella. "Los vecinos merecen otro gobierno en Cangas", ha reivindicado. "Todo el mundo sabe qué está pasando en Cangas. No se puede gobernar un ayuntamiento con tres personas", ha añadido.

Preguntada si está en contacto con otros partidos políticos y ve opciones de que Victoria Portas deje el poder, Prieto ha asegurado que sí tiene relación con el resto de partidos, ya que es vecina de la localidad pontevedresa "de toda la vida", pero ha confesado que no considera que "ahora mismo" haya una alternativa que arrebate la alcaldía a Portas.

La propia Aurora Prieto ha recordado que ya en julio el Ayuntamiento de Cangas vivió una crisis de gobierno, después de que la regidora anunciase el cese de varios concejales del PSOE, quedando con solo cuatro ediles de ACE en el gobierno, rompiendo así el pacto de entre los dos partidos de izquierdas.

PROBLEMAS ENTRE ESQUERDA UNIDA Y ACE

No obstante, desde ACE han asegurado que el problema entre Aurora Prieto con el resto de miembros del gobierno local viene de más atrás. Así, el concejal Mariano Abalo ha explicado que ya en 2021 amenazó con dar la alcaldía al PSOE después de un enfrentamiento, que se resolvió.

"Desde ese momento Esquerda Unida (la única representante en el Ayuntamiento es Prieto) toma una posición propia en las votaciones", ha indicado Abalo, en declaraciones a Europa Press.

Según él, en la Mesa de Turismo Prieto habría responsabilizado al concejal de Hacienda (de ACE) de que la cartera de Turismo no tuviese más presupuesto. "Ella sabe que no es así. El proyecto de presupuestos llevaba un aumento de la cuantía, pero fueron el PSOE y el PP los que rechazaron las cuentas municipales", ha criticado.

Por ello, siempre según Abalo, la alcaldesa "replicó" y trató de "esclarecer" las cosas, pero la concejala "tomó la respuesta como una ofensa particular" y comenzó a no acudir a las juntas de gobierno local.

"Es algo inconcebible. Se trata de ser leal con el funcionamiento de una institución como esta", ha lamentado Abalo, después de que Victoria Portas delegase en él para ponerse en contacto con Europa Press. "Esto es la punta del iceberg. Hay diferencias claras que se observan en las votaciones de los plenos", ha sentenciado.